الكشف عن قارب ” سيجاريت راسينج ” الجديد

تعاونت مرسيدس و Cigarette Racing لتقديم قارب جديد كلياً يأتي بوحي موديلات Project One. ومن المقرر بدء عرض القارب الجديد في معرض ميامي للقوارب في 15 فبراير وسيحمل القارب اسم Cigarette Racing 515 Project One، وهو قارب عالى الأداء سيحمل كسوة خارجية بلونين وعدد من شعارات AMG.

ولم تعلن بعد تفاصيل القارب الجديد, ولكن موديل Project One التجريبي عرض في معرض فرانكفورت في سبتمبر واستعرض ملامح سيارة جديدة كلياً بتكنولوجيا فورمولا 1 وحمل الموديل محرك 1.6 لتر V6 هايبرد مع محرك كهربائي بشاحن توربيني, كما زودت السيارة بمحركين كهربائيين في الأمام بقوة 160 حصان ومحرك كهربائي مرتبط بمحرك الاحتراق الداخلي مرتبط بعمود المرفق.

وهذه المنظومة تعطي السيارة الفائقة الجديدة قوة 1000 حصان مع نظام دفع كلي وبما يمكن السيارة من التسارع حتى 200 كم في أقل من 6 ثواني مع سرعة قصوى تبلغ 350 كمساعة والسيارة يمكنها التنقل لمسافة 25 كم على الوضعية الكهربائية فقط.