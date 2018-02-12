” التواصل العدلي ” ينشر إجابات أبرز 5 أسئلة وردت لحسابه

نايف السالم(صدى):

نشر ” التواصل العدلي ” اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إجابات أبرز 5 أسئلة، وردت لحسابه، من قبل متابعيه.

وجاس السؤال الأول، متسائلًا عن مدة سريان الوكالات، والخطوات اللازمة لتجديد الوكالة المنتهية، وكانت الإجابة أن مدة سريات مفعول الوكالة، 5 سنوات، ما لم تحدد بأقل من ذلك من قبل الموكل، وليس هناك ما يسمى بتجديد وكالة، بل يتم استخراج وكالة جديدة، إذا رغب الموكل بحضوره مع بيانات الوكيل.

فيما كان السؤال الثاني، عن إمكانية إقامة وكالة لشخص كبير بالسن ومصاب بالزهايمر، وجاءت الإجابة بأنه إذا كان الرجل لا يدرك إدراكًا عقليًا، فيستخرج له صك ولاية، من محكمة الأحوال الشخصية، وبموجبه ينوب الوالي عنه، فيما ولى عليه.

أما بالنسبة للسؤال الثالث، فكان عن طلب إقامة دعوة تجارية، يريد أحد الأشخاص تقديمها، والمدعى عليه يُقيم بمدينة لا يوجد بها محكمة تجارية، ليأتي الرد بانه هناك دوائر تجارية في المحاكم العامة، تتولى الاختصاص، إذا لم يكن هناك محكمة تجارية.

وكان السؤال الرابع بشأن إصدار حصر الورثة، فهل يجب إحضار هوايات جميع الورثة أم يكتفي بالشهود فقط، بالإضافة لمعرفة الأوراق المطلوبة لذلك، وكانت الإجابة بأنه يجب أن يحضر واحد من الورثة، ويحضر أصل شهادة الوفاة أو تبليغ الوفاة، ويتم تعبئة نموذج الطلب، على البوابة الالكترونية للوزارة هنا ، مع شاهدين ومعدلين من غير الورثة.

أما بالنسبة للسؤال الخامس، فجاء بسؤال أحد الأشخاص، عن امتلاكه رقم طلب؛ لحصر الورثة، متسائلًا: ” هل أذهب مباشرة إلى المحكمة دون موعد ؟ ” ، وجاء الرد عليه بـ ” نعم ” .