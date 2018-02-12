” Fifty Shades Freed ” يصل لـ 70 مليون دولار في ثاني أيام عرضه

نورة الشهري (صدى):

نجح فيلم Fifty Shades Freed في تحقيق إيرادات وصلت إلى 69,221,000 مليون دولار، وذلك في ثاني أيام عرضه، وهذا العمل هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fifty Shades.

حيث تُكمل أحداث الفيلم أحداث فيلم Fifty Shades Of Grey والذي دار حول أناستازيا ستيل طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراي، وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتسعى جاهدة للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها لكن بطريقته الخاصة، والفيلم من إخراج سام تايلور جونسون.

الفيلم من بطولة داكوتا جونسون والتي تجسد دور اناستازيا، وِ جيمى دورنان والذى يجسد دور كريستيان جراى.