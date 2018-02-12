في سابقة الأولى من نوعها.. الشارقة تتعرض لعملية احتيال باسم ” البتكو.. وهم “

أبوظبي(صدى):

شهدت إمارة الشارقة بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، أول حالة احتيال باستخدام العملة الرقمية ” بتكوين ” ، تحت مسمى ” البتكو.. وهم ” كما وصفتها شرطة الشارقة؛ لتظهر نتائجها السلبية ومخاطرها في دول الخليج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الإمارة من القبض على مقيم يحمل الجنسية الباكستانية بعد أن أوهم هندي الجنسية ببيعه ” بتكوين ” الرقمية، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من مليوني درهم إماراتي.

وأوضحت شرطة الشارقة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” تفاصيل القضية، أنه كان قد ورد بلاغ إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، من شخص هندي الجنسية، يفيد بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال، فقد خلالها مبلغ مليونين وخمسمائة درهم؛ بعد تورطه في التعامل مع شخصين من الجنسية الباكستانية، يتواجد أحدهما خارج الدولة، والآخر في إمارة الشارقة.

وتابع: ” أوضح الشاكي في بلاغه، أنه سبق له أن أجرى بعض المعاملات في تداول العملة الافتراضية ” بتكوين “، حيث كسب بعض الأموال؛ مما شجعه على الاستمرار في هذا النشاط، وأثناء بحثه عبر شبكة الإنترنت، فقد تعرف على شخص يعمل في تداول العملة الافتراضية ويقيم خارج الإمارات، واتفق معه على شراء العملة المشار إليها بما تعادل قيمته مبلغ مليونين و500 درهم، حيث طلب منه البائع أن يقوم بتسليم المبلغ لشخص يدعى ( ش . ج . م )، من الجنسية الباكستانية، يتواجد بالشارقة؛ كي يقوم البائع بتحويل العملة الافتراضية إلى حساب الشاكي.

وتمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه به والتعرف إلى مكان إقامته، وتم القبض عليه وبتفتيش مقر سكنه؛ تم العثور بحوزته على معظم المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من الشاكي، إلى جانب مجموعة من التحويلات المالية المحدودة، التي قام بها مع شريكه المتواجد خارج الدولة.