حسين الشحات: مواجهة الهلال صعبة لكننا واثقون من الفوز

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب العين الإماراتي، حسين الشحات، إنه يثق بشكل كبير في قدره زملاؤه على الظهور بشكل مشرف أمام الهلال، غدًا الثلاثاء، في إطار بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف ” الشحات ” ، أن المواجهة يتخللها الصعوبة بالنسبة للناديين الكبيرين، متابعًا : ” أدخل جميع مباريات فريقي على اعتبار أنها نهائي كؤوس، مهما كان اسم أو موقع المنافس على لائحة التصنيف وأعمل على رفع معدل تركيزي وإظهار أفضل ما لدي حتى أتمكن من المساهمة مع زملائى بالفريق فى تحقيق طموحات الجماهير العيناوية “.

واستكمل: ” منذ أن ارتديت قميص العين لا يوجد سقف لطموحاتى لأنه فريق كبير وشعاره الفوز فى جميع التحديات، جمهور الهلال السعودى رائع ويستحق الاحترام، غير أن تركيزنا سيكون مقتصراً على تقديم أفضل مستوى على الأرض لأننا مطالبون بتقديم الأداء المشرف “.