نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير بندر يقدم التعازي لذوي الشهيد ” البجالي “

نايف السالم(صدى):

قام سمو الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأثنين، بتقديم التعازي لذوي الشهيد سامي مقنع البجالي، الذي تم استشهاده مؤخراً، أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من قِبل الأمير بندر، بأهل الشهيد، حيث قدم إليهم التعازي نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، وكذلك سمو الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين، وأمير منطقة مكة المكرمة.

وعبر الأمير بندر، خلال اتصاله، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.