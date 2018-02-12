الدفاع المدني يناشد المواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة من الرياح

نايف السالم(صدى):

ناشدت مديرية الدفاع المدني، المواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة من خطورة الرياح والأتربة، والتي شملت البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف إلا عند الضرورة.

وأشارت المديرية، إلى ضرورة الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي، وكذلك الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح، خوفاً من تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات.

ونصحت المديرية بتفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها، خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل، وكذلك اتباع التعليمات الطبية بضرورة التزام المرضى منازلهم، وخاصة مرضى الجهاز التنفسي.