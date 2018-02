بالفيديو.. شاروخان يحتفل بـ33 مليون متابع له على تويتر

احتفل نجم بوليوود شاروخان بوصول عدد متابعي حسابه الشخصي على ” تويتر ” لـ33 مليون شخص من عشاقه ومحبيه، وبوصول شاروخان لهذا العدد يصبح أكثر نجوم بوليوود متابعة بوسائل التواصل الاجتماعي مثل أميتاب باتشان الذي يمتلك نفس عدد المتابعين.

كما وجه شاروخان جزيل الشكر إلى متابعي صفحته الشخصية على طريقته الخاصة، حيث قام بنشر مقطع فيديو قصير لهم، وكان يرتدى ملابس فورمال لكنه قفز في حمام السباحة، ويُعتبر هذا المقطع هو الذي أصبح الأكثر تداولا على مواقع التواصل المختلفة.

مع العلم أن شاروخان من أشهر نجوم الهند والعالم، ومن أشهر أعمالة الفنية ” Oh Darling Yeh Hai India ” و” Dilwale Dulhania Le Jayenge ” و ” Koyla ” و ” Gudgudee ” و” Sar Ankhon Par ” و ” Hey Ram ” ، وغيرها.

This didn’t go as planned…but on a lazy Sunday afternoon, with my limited floatation expertise..this is the best I could do! Judge nahi karna, feel karna…Thx. pic.twitter.com/50miTK7QKK

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 11, 2018