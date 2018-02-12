البيئة تعلن دعمها للجمعية السعودية للرفق بالحيوان

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه و الزراعة دعمها للجمعية السعودية للرفق بالحيوان، إيمانا من الوزارة بالدور الكبير الذي ستقدمه الجمعية في مجال الرفق بالحيوان .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للجمعية السعودية للرفق بالحيوان والذي استضافته الوزارة والذي تم خلاله إشهار الجمعية والاعلان عن صدور موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيسها واختيار الرئيس ونائبه والامين العام ، ومجلس الادارة واللجان الفرعية بالإضافة إلى استعراض اللائحة الأساسية للجمعية والمهام المنوطة بها ، وأجمع الحضور على اهمية انشاء هذه الجمعية انطلاقا من تعاليم الإسلام السمحة التي تنص على الرفق بالحيوان ، ومؤكدين ضرورة بذل أقصى الجهود لتقوم الجمعية بالدور المنوط بها على اتم وجه بحماية الحيوانات من خلال رفع مستوى الوعي بحقوقها ، وتوفير المرافق المناسبة لإيوائها ورعايتها في حال تعرضها للأذى أو الإهمال، وتلبية تطلعات وطموحات المهتمين بالحيوانات في المملكة ودعمهم وتدريبهم وإيجاد غطاء رسمي لاحتوائهم لبذل طاقاتهم في مجالات الإنقاذ والعمل التطوعي وتنظيم ذلك، وذلك بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية والخاصة حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة .