التركي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة الملكي(صدى):

أعلنت مجموعة التركي القابضة عن توفر عددًا من الوظائف في عدة اختصاصات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المجموعة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ” Endeavor MD، و Security Manager – مدير الإمن (Saudi Only)، و Supply Chain ERP Administrator – مسؤول سلسلة التوريد ( ٍSaudi Only)، و Sales Representative – مندوب مبيعات. ”

وأضافت المجموعة، ” HR Manager – مدير الموارد البشرية ( Saudi Only )، و Accountant – محاسب ( Saudi Only )، و Collector – محصل ( Saudi Female Only )، و Accountant – محاسب ( Saudi Female Only )، بالإضافة إلى Sales Executive – مسؤول مبيعات تنفيذي، و Operation Manager – مدير العمليات. ”

كما دعت ” التركي ” الراغبين في العمل معها إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط الآتي: هنا