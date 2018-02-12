سيدة ليبية تكشف جرائم الحمدين في ليبيا.. وتؤكد: يغتصبون النساء ويقدموهن لاتباعهم

طلال الضوي(صدى):

كشفت سيدة ليبية عن جرائم النظام القطري الصهيوني بالتعاون مع المليشيا الإرهابية داخل ليبيا، بحق نساء ليبيا الحرائر والمعتقلين في السجون.

وأكدت السيدة في صرخة استغاثة منها أن المعتقلات الليبيات يتعرضن لكافة أنواع التعذيب من حرق وضرب وحبس انفرادي وكي بالنار وصعق بالكهرباء من قبل مليشيا النظام القطري وتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، لافته إلى أنهن صابرات على كل هذا التعذيب وراضيات به.

كما أشارت إلى أن الاعتداء عن نساء ليبيا لم يقتصر على التعذيب فقط، بل وصل إلى حد الاغتصاب وانتهاك الأعراض داخل السجون، مؤكده أن تنظيم الحمدين واتباعهم يغتصبون نساء ليبيا ويعتدون عليهن في حالة سكر وتخليص حقوق.