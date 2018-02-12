سيدة ليبية تكشف جرائم الحمدين في ليبيا.. وتؤكد: يغتصبون النساء ويقدموهن لاتباعهم
كشفت سيدة ليبية عن جرائم النظام القطري الصهيوني بالتعاون مع المليشيا الإرهابية داخل ليبيا، بحق نساء ليبيا الحرائر والمعتقلين في السجون.
وأكدت السيدة في صرخة استغاثة منها أن المعتقلات الليبيات يتعرضن لكافة أنواع التعذيب من حرق وضرب وحبس انفرادي وكي بالنار وصعق بالكهرباء من قبل مليشيا النظام القطري وتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، لافته إلى أنهن صابرات على كل هذا التعذيب وراضيات به.
كما أشارت إلى أن الاعتداء عن نساء ليبيا لم يقتصر على التعذيب فقط، بل وصل إلى حد الاغتصاب وانتهاك الأعراض داخل السجون، مؤكده أن تنظيم الحمدين واتباعهم يغتصبون نساء ليبيا ويعتدون عليهن في حالة سكر وتخليص حقوق.
صرخة استغاثة من سيدة ليبية تكشف جرائم ميليشيا #النظام_القطري_الصهيوني بحق نساء #ليبيا من قبل عناصر #الجيش_القطري ومليشيات (تنظيم #الإخوان_المفسدين الإرهابي) المدعومين من #تنظيم_الحمارين_الإرهابيين!
استمع لصرخة هذه الليبية التي تتحدث عن اغتصاب وتعذيب النساء الليبيات داخل السجون. pic.twitter.com/gcLXne0i3D
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) February 12, 2018
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