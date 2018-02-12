فرق من حماية المستهلك تزور الجنادرية لحل مشكلة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية

حمود العنزي(صدى):

تلقت وزارة الحرس الوطني شكاوى من زوار مهرجان الثقافة والتراث ” الجنادرية 32 ” تفيد باستغلال الباعة لهم ورفع أسعار المنتجات الغذائية إلى الضعف.

وأكد الرائد محمد العمري، المتحدث باسم الوزارة، اليوم الاثنين، أن فرقًا من حماية المستهلك تحركت إلى المهرجان للوقوف على الأوضاع وحل المشكلة.

وأضاف ” العمري ” إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل الزوار، بينما كان عدد من زوار المهرجان رفعوا عدة شكاوي إلى الوزارة بسبب رفع الباعة لأسعار المأكولات والمشروبات بشكل غريب بمهرجان الجنادرية.