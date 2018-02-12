وفاه والد اللواء محمد الجبرين

سعيد العجل(صدى):

توفي فجر أمس الاول الشيخ حمد بن محمد العريفي آل جبرين ) والد اللواء متقاعد محمد حمد الجبرين وزارة الحرس الوطني .

وقد صلى عليه رحمه الله في جامع الراجحى بالرياض بعد صلاة عصر السبت .

ويستقبل أبناءه العزاء عبر الهواتف

اللواء محمد / ٠٥٠٤١٣٥١٤١

جبرين /٠٥٥٨٢٢٢٥٨٨

ناصر/٠٥٠٣٤٦٨٧٠٢

وسيكون عزاء للرجال في منزل ابنه ناصر

https://maps.google.com/?q=24.740170,46.609787

وعزاء النساء في منزله بالبديعة

https://maps.google.com

/?q=24.582172,46.611145

صحيفة ” صدى” تتقدم بخالص العزاء والمواساه لللواء محمد الجبرين وكافة اخوانه واسرة الجبرين عامه وتسال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وانا لله وانا اليه راجعون .