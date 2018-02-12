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وفاه والد اللواء محمد الجبرين

وفاه والد اللواء محمد الجبرين
سعيد العجل(صدى):

توفي فجر أمس الاول الشيخ حمد بن محمد العريفي آل جبرين ) والد اللواء متقاعد محمد حمد الجبرين وزارة الحرس الوطني .

وقد صلى عليه رحمه الله في جامع الراجحى بالرياض بعد صلاة عصر السبت .
ويستقبل أبناءه العزاء عبر الهواتف
اللواء محمد / ٠٥٠٤١٣٥١٤١
جبرين /٠٥٥٨٢٢٢٥٨٨
ناصر/٠٥٠٣٤٦٨٧٠٢
وسيكون عزاء للرجال في منزل ابنه ناصر
https://maps.google.com/?q=24.740170,46.609787
وعزاء النساء في منزله بالبديعة
https://maps.google.com
/?q=24.582172,46.611145

صحيفة ” صدى”  تتقدم بخالص العزاء والمواساه لللواء محمد الجبرين وكافة اخوانه واسرة الجبرين عامه وتسال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وانا لله وانا اليه راجعون .


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