4 عادات تجعل ” الدايت ” دون فائدة

نورة الشهري(صدى):

من الأمور التي تشغل بال الكثير من الناس، هو كيفية إنقاص وزنهم، مما يدفعهم لإتباع بعض طرق التخسيس أو ” الرجيم ” ، ليساعدهم على تحقيق ذلك، إلا أنه قد لا يحقق النتيجة المرجوة منه؛ وذلك قد يعود لبعض العادات الشائعة التي قد تجعل ” الرجيم ” دون فائدة، وفي هذا السياق، سنستعرض بعض هذه العادات؛ ليصبح تجنبها أمرًا سهلًا.

– أطعمة الدايت: بعض المتاجر توفر أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة ” أكلات دايت ” ، فيظن البعض أن تناول المزيد منها، يزيد من الوزن، لكن هذا غير صحيح، وتكون نتائجها عكس المتوقع.

– المبالغة في الرياضة: الإفراط في ممارسة الرياضة، بسب زيادة الكتلة العضلية، ما يسبب ثبات الوزن وأحيانًا زيادته؛ لذلك يجب الحرص على ممارية الرياضة باعتدال 30 دقيقة يوميًا.

– تكرار وزن النفس: يسبب الإحباط، ويجعلك ترغب في تناول المزيد من الطعام.

– السهر: عدم الحصول على قسط كاف من النوم، يجعل الجسم يشعر بالإرهاق، ويبدأ في البحث عن مصادر للطاقة، ويحدث ذلك من خلال تناول الطعام ليلًا وبكثرة.