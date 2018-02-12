بالصور.. مونيكا بيلوتشى تطل بفستان أحمر مثير

متابعات(صدى):

ارتدت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي فستان أحمر لامع من توقيع الكسندر فوتييهو، من مجموعة الكوتور لربيع 2018، وذلك كان في حفل توزيع جوائز Lumieres Awards بدورته الـ23 في باريس.

حيث اعتاد جمهور مونيكا على إطلالتها الساحرة اللامعة ، حيث طلت بفستان أحمر ذي فتحة كبيرة أعلى الركبة حتى تظهر أنوثتها الطاغية، كما أن لون الفستان الأحمر يجعلها أكثر جاذبية وحيوية .

وقال أحد مصممي الأزياء إن الفستان مميز وما ميزه لونه الذي من الممكن أن تتبعه الفتيات في عيد الحب، نظراً للونه الأحمر وقصته الجذابة، فضلاً عن أنه محتشم ويصلح لجميع الفئات، ويمكن إغلاق الفتحة قليلاً بالنسبة للفتيات المحجبات.