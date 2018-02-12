” إجادة ” يوفر فرص عمل اقتصادية مناسبة للشباب

فاطمة الملكي(صدى):

قالت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة أعمال، أنها تسعى من خلال ” برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف ” إجادة، لخلق فرص اقتصادية مناسبة للشباب الذي يعاني من البطالة عن العمل.

وأضافت ” أعمال ” أن ذلك يتم في منطقة الرياض؛ ليتمكنوا من تحسين مستقبلهم و مساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وأوضحت ” أعمال ” أنه للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: هنا ، حساب تويتر: [email protected]، حساب انستغرام: [email protected]

وجدير بالذكر، أن جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة أعمال، هي جمعية تنموية غير هادفة للربح ومقرها في منطقة الرياض.