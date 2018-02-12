50 مليشيا مسلحة إيرانية بسوريا تنتشر في جميع المناطق

دمشق(صدى):

يوجد في سوريا، ما يقرب من 50 مليشيا مسلحة تابعة لإيران، مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، قوامها يزيد عن 60 ألف مسلح.

وكشفت مصادر، أن المليشيا تتوزع على مختلف مناطق سوريا، وقد جاءت من إيران وأفغانستان والعراق ولبنان، بالإضافة إلى مليشيا محلية.

ويتركز الوجود الأبرز لها في محيط مطار دمشق، خاصة مسلحي فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك تنتشر في المدينة القديمة ومحيط السيدة زينب ومحيط قصر الشعب الرئاسي حتى جبل قاسيون.

كما توجد في ريفي دمشق الجنوبي والغربي، وفي قاعدة الشعيرات الجوية ومطار تي فور العسكري بريف حمص الشرقي بالمنطقة الوسطة.