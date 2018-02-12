أسباب قبول منى زكي استضافتها في برنامج حكايتي مع الزمان

أماني الغامدي(صدى):

صرحت النجمة المصرية منى زكى عن أسباب موافقتها على المشاركة في برنامج “حكايتي مع الزمان” و الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة، وسوف يذاع على شاشة دبي الساعة الـ8 مساء.

حيث تعتمد فكرة البرنامج على استضافة نجمين من عالم الفن، وقد يكون الثنائي زوجين أو صديقين أو أخوين أو تربطهما علاقة الأبوة أو الأمومة، وتحاورهما منى أبو حمزة حول رؤيتهما للمستقبل وأمانيهما للسنوات المقبلة.

ويقوم الفريق القائم بأداء الماكياج، بتحويل شكل الضيفين لأكثر من مرة، بحيث يكبرهما في المرة الأولى نحو 25 سنة وفى المرة الثانية نحو 50 سنة، وفى كل مرة تتركز الأسئلة على هموم الضيفين المستقبلية ومدى تقبلهما لفكرة التقدم في العمر، وكذلك تقبل كل منهما للآخر، بالإضافة إلى تفاعل كل منهما مع شكله في المستقبل على أن يرافق كل حقبة زمنية أسئلة عميقة تجعلهما يتحدثان أكثر عن نفسيهما، وكل منهما عن الطرف الآخر.

حيث قالت منى إن فكرة البرنامج مرعبة جداً لأنها طول الوقت ترفض فكرة أن ترى نفسها وهى عجوز في المستقبل، لكن راودها فضول كبير لكي ترى نفسها بعد سنوات طويلة، لافتة إلى أنها من نوعية السيدات التي تخاف من التغيير، وبعد ذلك تتأقلم على أي تغيير وتتعايش معه مؤكدة أنها من الممكن أن يكون لديها سلام، ضاحكة، وممكن لا.

وعن سبب اختيارها للاستايلست ” مي جلال ” لأنها تعرفها منذ ولادتها وعمر منى كان 6 سنوات، وتعتبرها شقيقتها الصغيرة رغم أنهما أولاد خالة.