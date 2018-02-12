بالصور.. زيارة ضباط الحرس الوطني المتدربين للإدارة العامة لإصلاحية الرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل مدير الإدارة العامة لإصلاحية الرياض العقيد سلمان العواد ومدير العلاقات العقيد مخمد الدبل والشرطة العسكرية عدد من الضباط المتدربين للدورة التأسيسية للشرطة العسكرية بالحرس الوطني هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٥ / ١٤٣٩.

وقد رحب مدير الإدارة بهذه الزيارة لما لها من أثر كبير في التأكيد الأمني بين القطاعات وقد إبتدأ البرنامج بالترحيب بالضيوف وتقديم واجب الضيافة، وقد شاهد الجميع عرضا مرئيا عن جهود الشرطة العسكرية في الإصلاحية، والتعريف بالمنشأة والاعمال التى تقوم بها سرية الشرطة العسكرية، وبعدها تما جولة لمواقع العمل والنقاط الأمنية مع الشرح للاعمال والمهام والواجبات للشرطة العسكرية وأمن السجن وغيرها ، ما آثار انتباه الزوار لما رأوه من تقدم في المجال التقني والعلمي الملحوظ في الإصلاحية، وفي ختام الزيارة عبر ضباط الحرس الوطني عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام السجون اللواء محمد الأسمري ومدير سجون منطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت لإتاحة الفرصة لهم للقيام بهذه الزيارة وما تحقق خلالها من الاستفادة الكبيرة من الإطلاع على مهام وأعمال الشرطة العسكرية.