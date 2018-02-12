جمعية لمكافحة سوسة النخيل تدعو المهتمين للمشاركة في إطلاقها

سعيد العجل(صدى):

كشف المهندس عبدالله الهجرس أن هناك جمعية جمعية تعاونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقصيم تحت التأسيس، داعياً مزارعي النخيل في المملكة للانضمام للجمعية تفاعلاً مع دعوة الوزارةء لذلك، وإنشاء جمعية تعاونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في المملكة.

وبين الهجرس الذي يعتبر أحد المهتمين بزراعة النخيل أن إنشاء الجمعية يهدف إلى مساعدة المزارع مباشرة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق الكيميائية والميكانيكية والتثقيفية ، ونقل التجارب المحلية والعالمية الناجحة واختيار الأمثل منها وتبسط استخدامها للمزارع لوقف انتشار السوسة والحد منها ، وعمل الدراسات التطبيقيات والتجارب وجمعها ، وتقديمها للمزارع بشكل مبسط ، وجمع الخبراء بشكل دوري في مناطق النخيل المختلفة لبث الوعي العلمي المتكامل للحد من السوسة وصولاً لجعلها آفة عادية ، شراء أدوات ووسائل مكافحة السوسة وتصنيعها عمل برامج ارشادية متكاملة بين مراكز الأبحاث والمزارعين وتقديم المعلومة بشكل مبسط وسهل. وطلب الهجرس من المزارعين التواصل عبر الهاتف0505138064 للمساعدة في الإنضمام للجمعية وتوفير الاشتراطات اللازمة لإعلانها.

وترى وزارة البيئة والمياه والزراعة أن أبرز مهام الجمعية التعاونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في المملكة تتمثل في العمل على وضع البرامج والآليات المناسبة النخيل الحمراء ، ومنع أو الحد من استغلال الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال المكافحة ، وتوفير المعلومات الفنية المناسبة للوقاية من هذه الحشرة ، وتقديم كافة الخدمات الفنية والوقاية والمكافحة لصغار المزارعين، وتثقيفهم وتوعيتهم وتدريب العاملين بوسائل المكافحة ، إضافة إلى تحقيق نوع من التفاهم بين مزارعي النخيل المنتسبين لها وتطوير هذا التفاهم بشكل مستمر ، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بغرض وضع التشريعات التنظيمية المناسبة للمكافحة ، ووضع منهجية متكاملة وخطة إرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

يشار إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في المملكة يبلغ ٢٠٤ جمعيات تعاونية، وتقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات فنية للجمعيات، ودعم استشاري، إضافة إلى أن الصندوق الزراعي يقدم عددا من القروض الزراعية للجمعيات التعاونية.