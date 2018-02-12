3 نصائح للتخلص من ” الخمول ” أثناء فترات العمل

متابعات(صدى):

دائمًا ما يتعرض الموظفين بمكاتب العمل، لبعض الآلام الذين يعانون منها سواء ف الظهر أو الرقبة والأكتاف، نتيجة طول ساعات العمل والجلوس لفترات طويلة، الذي يؤدي بدوره إلى إرهاق الجسم، خاصةً العمود الفقري.

وفي إطار ذلك، هناك بعض النصائح والطرق البسيطة التي يمكن القيام بها خلال فترة العمل، لتجديد النشاط والحيوية لدى الموظفين، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الجلوس بشكل مستقيم:

حيث تؤثر طريقة الجلوس في الاحساس بالنشاط والطاقة، وذلك من الناحية النفسية، لذا فيجب اعتدال القامة أثناء الجلوس، للشعور ببالطاقة والنشاط، وذلك على العكس من الجلوس بانحناء، الذي يتسبب في الشعور بالنعاس والكسل، مما يقلل من انتاجية العمل.

2- التحرك:

حيث ينصح الأطباء والمختصين، بعدم الجلوس لفترات طويلة دون حركة، ويفضل التحرك وعمل تمارين تمدد كل ساعة، وذلك لمنع آلام الظهر وتنشيط الدورة الدموية، مما يساعد على تجديد النشاط والحيوية.

3- النوم

فإذا كان هناك وقت راحة بين ساعات العمل، يمكن استغلالها لإغماض العينين قليلًا، وذلك في قيلولة صغيرة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، للحصول على بعض الراحة، فالقيلولة تريح الجسم بشكل عام، وتساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء مما يؤدي إلى تجديد النشاط والحيوية.