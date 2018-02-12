التحالف يكشف عن اتفاقيات جديدة بين مركز سلمان والمنظمات الدولية بشأن اليمن

فهمي محمد(صدى):

قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الأثنين، إن جميع منافذ الإغاثة البرية والبحرية مفتوحة إلى اليمن.

وأضاف ” المالكي ” في مؤتمر صحفي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف يسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من المساعدات في اليمن، كاشفًا عن توقيع 3 اتفاقات غدًا بين مركز الملك سلمان والمنظمات الدولية بشأن اليمن.

وتابع: ” دول التحالف تعمل مع المجتمع الدولي لوقف تجنيد الحوثيين للأطفال”، مضيفًا: ” أطفال من جنسيات غير يمنية يقاتلون مع الحوثيين”.

وعلى جانب أخر أكد على وجود تقدم سريع للقوات الشرعية والتحالف على جبهة تعز، مضيفًا: ” نسعى مع الحكومة اليمنية للتأكد من نزاهة أوكسفام في اليمن “.