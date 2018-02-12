التحالف يكشف عن اتفاقيات جديدة بين مركز سلمان والمنظمات الدولية بشأن اليمن
قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الأثنين، إن جميع منافذ الإغاثة البرية والبحرية مفتوحة إلى اليمن.
وأضاف ” المالكي ” في مؤتمر صحفي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف يسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من المساعدات في اليمن، كاشفًا عن توقيع 3 اتفاقات غدًا بين مركز الملك سلمان والمنظمات الدولية بشأن اليمن.
وتابع: ” دول التحالف تعمل مع المجتمع الدولي لوقف تجنيد الحوثيين للأطفال”، مضيفًا: ” أطفال من جنسيات غير يمنية يقاتلون مع الحوثيين”.
وعلى جانب أخر أكد على وجود تقدم سريع للقوات الشرعية والتحالف على جبهة تعز، مضيفًا: ” نسعى مع الحكومة اليمنية للتأكد من نزاهة أوكسفام في اليمن “.
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