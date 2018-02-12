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” ترامب ” غاضب من إنفاق بلاده 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط

” ترامب ” غاضب من إنفاق بلاده 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط
واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، بالحماقة، مشيراً إلى أنه حان الوقت للاستثمار داخل البلاد.

وقال ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هذا الأسبوع سيكون الأكبر في تطوير البنية التحتية، بعد إنفاق 7 تريليون دولار بشكل غبي في الشرق الأوسط.. حان وقت البدء في الاستثمار ببلادنا “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة

وهو اول واحد مستثمر في دبي اغبى شخص بالعالم

[ عدد التعليقات: 2421 ] نشر منذ 53 دقيقة

رئيس كثير الكلام … ممل ..

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