” ترامب ” غاضب من إنفاق بلاده 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، بالحماقة، مشيراً إلى أنه حان الوقت للاستثمار داخل البلاد.

وقال ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هذا الأسبوع سيكون الأكبر في تطوير البنية التحتية، بعد إنفاق 7 تريليون دولار بشكل غبي في الشرق الأوسط.. حان وقت البدء في الاستثمار ببلادنا “.