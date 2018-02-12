” ترامب ” غاضب من إنفاق بلاده 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، بالحماقة، مشيراً إلى أنه حان الوقت للاستثمار داخل البلاد.
وقال ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هذا الأسبوع سيكون الأكبر في تطوير البنية التحتية، بعد إنفاق 7 تريليون دولار بشكل غبي في الشرق الأوسط.. حان وقت البدء في الاستثمار ببلادنا “.
Brenses[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
وهو اول واحد مستثمر في دبي اغبى شخص بالعالم
كان زمان[ عدد التعليقات: 2421 ] نشر منذ 53 دقيقة
رئيس كثير الكلام … ممل ..