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بالفيديو.. الجوازات تعرض تاريخ تطور الزي العسكري لموظفيها بالجنادرية

بالفيديو.. الجوازات تعرض تاريخ تطور الزي العسكري لموظفيها بالجنادرية
علي القحطاني (صدى):

قامت المديرية العامة للجوازات، بعرض تاريخ تطور الزي العسكري لموظفيها، وذلك منذ نشأة الجوازات حتى يومنا هذا.

ودعت ” الجوازات ” المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى زيارة معرضها الخاص في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية32، وذلك لمشاهدة عروضها.


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