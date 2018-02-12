بالفيديو.. الجوازات تعرض تاريخ تطور الزي العسكري لموظفيها بالجنادرية

علي القحطاني (صدى):

قامت المديرية العامة للجوازات، بعرض تاريخ تطور الزي العسكري لموظفيها، وذلك منذ نشأة الجوازات حتى يومنا هذا.

ودعت ” الجوازات ” المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى زيارة معرضها الخاص في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية32، وذلك لمشاهدة عروضها.