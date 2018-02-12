بالفيديو.. الجوازات تعرض تاريخ تطور الزي العسكري لموظفيها بالجنادرية
قامت المديرية العامة للجوازات، بعرض تاريخ تطور الزي العسكري لموظفيها، وذلك منذ نشأة الجوازات حتى يومنا هذا.
ودعت ” الجوازات ” المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى زيارة معرضها الخاص في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية32، وذلك لمشاهدة عروضها.
تعرّف على تطور الزي عسكري لموظفي الجوازات منذ نشأة الجوازات حتى يومنا هذا وذلك بزيارتك لمعرض #الجوازات في مهرجان #الجنادرية_32 pic.twitter.com/VBB55SSypl
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) ١٢ فبراير، ٢٠١٨
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