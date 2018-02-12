” كونتي ” يكشف عن الأمور التي لا يجيدها بين صفوف تشيلسي

نواف السالم(صدى):

كشف أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، عن فشله في إقناع النادي بالتعاقد مع لاعبين جدد، في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال ” كونتي ” : ” أعتقد أنني فشلت في إقناع النادي بشراء لاعبين جدد، وأعتقد أنه يمكنني تحسين أدائي في هذا الجانب بصورة أكبر ” ، مضيفًا: ” لابد لي من التعلم من المدربين الآخرين الذين يجيدون إقناع الأندية بشراء اللاعبين الجدد “.

وعلى جانب أخر أكد على أن مهمته هي العمل على تحسين أداء كل لاعب في كل جانب، وفيما يتصل بالجانب الذهني لكل لاعب أيضاً، قائلًا: ” وأنا أجيد هذا العمل تماماً “.