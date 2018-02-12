خبيرة أزياء: 7 قطع على المرأة القصيرة تجنب ارتداءها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة أزياء ، عن 7 أخطاء في ارتداء الأزياء ترتديها المرأة القصيرة تبرز قصرها ، مقشيره أنه إذا أرادت زيادة طولها عليها تجنب الآتي :

البنطلونات القصيرة

تعطي هذه البنطلونات انطباعاً بأنك أقصر من الحقيقة، وكذلك الأمر مع البنطلونات الواسعة، وإذا كان من الضروري ارتداء البرمودا، يجب أن تتأكدي أن البنطلون ليس قصيراً للغاية، وأنه يصل إلى الكاحل أو أعلى قليلاً من الكاحل، وارتدي معه حذاء بكعب عالي، وحاولي إدخال البلوزة في البنطلون.

البنطلونات ذات الخصر المنخف

فهي وسيلة أكيدة لتبدي أقصر، لأنها تجعل ساقيك تبدو أقصر.

تجنبي المطبوعات الكبيرة والبارزة

مثل وردة كبيرة أو الرسم الهندسي الذي يمكن أن يطغى على شخص قصير وتبتلعه، وكذلك الحال بالنسبة للخطوط الأفقية لأنها تخلق الوهم البصري بزيادة العرض، بينما كل ما نريده هو زيادة الطول.

القلادات الكبيرة

لأنها تقسم الخط الفاصل بين فتحة الرقبة في فستانك، وتجعل رقبتك تبدو أقصر، يمكنك استبدالها بقلادة أطول على شكل V أو بقلادة طويلة، فهذا يعطي انطباعاً بزيادة طول الرقبة، وبالتالي زيادة طولك.

الأحزمة الضخمة

فإذا كنت تحبين الأحزمة الكبيرة، حيث يجب أن تعيدي النظر في هذا الأمر، فالأحزمة الضخمة تقسم الجسم إلى النصف، والحل يتمثل في استبدالها بأحزمة رفيعة، وإذا كان لونها مثل لون البنطلون أو التنورة فهذا يجعلك تبدين أطول.

الهيئة المتضخمة

التي تسببها ارتداء الملابس الفضفاضة أو الملابس متعددة الطبقات، إنها تجعلك تبدين مثل الصندوق، وخاصة إذا كنت قصيرة.

أحذية الكاحل ذات الإبزيم

لأنها تقسم بصرياً الجزء السفلي من الساقين، ما يجعلها تبدو أقصر، وإذا كنت تحبين هذا الشكل من الأحذية، ارتدي اللون المقارب للون الجلد.