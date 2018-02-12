طرق تساعدك علي تقليل الشجار بين أطفالك

متابعات(صدى):

تعاني الكثير من الأمهات خاصة من لديها أكثر من طفل من الشجار بينهم يوميًا، والتي يصل بعضها أحيانًا إلى لإصابات أو الكسور أو تبادل ألفاظ غير مهذبة، ولذلك توجد بعض النصائح لتقليل الشجار بين الأطفال فى البيت ليصبح أكثر هدوءًا.

– التناوب

إذا كان الخلاف على لعبة واحدة مثل الفيديو جيم، أو مشاهدة قناة تليفزيونية لفيلم كارتون مثلا، فهنا سيكون تنظيم الوقت بالسماح لكل منهم برؤية ما يريده لفترة محددة وإعادة تكرار الأدوار مرة أخرى، أمر مفيد.

– لا تحملي أحدهما الذنب:

إذا كان الشجار بين طفلين أحداهما عمره أكبر بسنوات فلا تحملي الكبير الذنب في وجود الخلاف لأنه سيزيد الأمر سوءا وقد يضربه انتقاما من توبيخه، وفى النهاية كلاهما أطفال، حاولي تحببي كلاهما للآخر بشراء هدية له باسم أخيه.

– تجاهلي الخناقات الصغيرة:

الخناقات الصغيرة التي لا تقوم على الشتيمة أو الضرب العنيف، لا تهتمي بها فسرعان ما تنتهي لكن التدخل فيها يجعل أحد الأطراف يكررها ليشعر بنوع من القوة والاهتمام بما يقوم به، وقد يكون نتيجتها تكرار الشكوى لكي، لكن انتهاءها بسهولة يخفف عنك صداع الشكوى.

– تبادل الأفكار معا:

اسمحي لكل طفل أن يعبر عن رأيه في سبب الخلاف واطلبي منهم أن يفكرون في طريق لحل الشجار بينهما، فالمشاركة تضمن قيامهم بالحل وتقليل الصراع اليومي.