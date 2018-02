وظائف خالية بتخصصات متنوعة بشركة ” sns “

فاطمة الملكي(صدى):

أعلنت شركة SNS بالمملكة، عن حاجتها لعدد من الموظفين، بتخصصات مختلفة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

Programme Manager – EW

O&M Manager – Fiber Optic Transmission Network

Recruitment Officer – Saudi Citizen

Solutions Architect – Core Banking

Chief Financial Officer

Level II SOC Engineer – Saudi Citizen

MW Field Engineer

WebLogic Administrator

Head of PMO

Project Coordinator

Technical Instructor – Fibre & Copper

Course Designer

IT Infrastructure Engineer

Sybase Administrator

Core Network Engineer – UDC

Programme Director – ICT

Finance Director

وأوضحت الشركة، أنه يمكن التقديم لهذه الوظائف، من قِبل الراغبين في العمل، عن طريق إرسال السير الذاتية لهم، عبر البريد الإلكتروني التالي:

jobs.saudinetworkers.com