ألف متر مربع مساحة جناح البلديات في مهرجان الجنادرية

علي القحطاني (صدى):

تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية، في المشاركة بفاعلية في مهرجان الجنادرية الوطني بدورته الـ32، حيث ترتكز مشاركتها على إبراز أهم المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم محرك التنمية الوطنية.

وتبلغ مساحة الجناح ألف متر مربع، ويشمل 17 قسماً تضم ديوان الوزارة و16 أمانة، هي: ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الشرقية، الطائف، القصيم، حائل، الأحساء، جازان، نجران، الباحة، عسير، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك “.

وقالت الوزارة إن الهدف من مشاركتها بالمهرجان، هو إبراز الإنجازات الوطنية التي تمت في قطاع الخدمات البلديةن وكذلك استعراض تطورها قديماً وحديثاً لتعريف الجمهور بالنقلة النوعية التي شهدها القطاع البلدي منذ نشأة الوزارة.