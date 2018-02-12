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كافاني: مواجهة الريال صعبة في دوري الأبطال

كافاني: مواجهة الريال صعبة في دوري الأبطال
نواف السالم(صدى):

وصف إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، مواجهة فريقه للريال في إطار دوري الأبطال بالصعبة.

وأضاف ” كافاني ” ، أن فريقه شهد تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي.

وتابع: ” ستكون مباراة خاصة لأنك تواجه ريال مدريد الذي له تاريخ طويل، هذا يثير الشغف والحماسة لديك، يعطيك الرغبة للنزول إلى الملعب ” .

وأشار إلى أن المواجهة ستشهد تعقيدًا حيث أن سان جيرمان يواجه منافساً لديه باع طويل ولاعبون بإمكانهم صناعة الفارق في أي توقيت.


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