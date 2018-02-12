المدينة المنورة تنظم دورات تدريبية لتحسين وتطوير عمليات النظافة

نايف السالم(صدى):

دشنت الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، ورشة تدريبية بنادي الأمانة، تحت عنوان ” تحسين وتطوير عمليات النظافة ” ، والتي تستهدف رؤساء البلديات و مدراء المراقبة ومراقبين البلديات.

وقال وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الأستاذ رمضان بن محمد الزهراني، إنه: ” نظرًا لأهمية المدينة المنورة الدينية والسياحية، ولمواكبة الزيادة السكانية ومتطلباتها المستقبلية وتوفير أفضل الخدمات لخدمة المواطن والمقيم تم تنظيم الورشة التدريبية والتي تعنى بتطوير عمليات النظافة وضبط جودة العمل ” .

وفي السياق نفسه، أوضح مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي، أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف جميع أنظمة الرقابة على النظافة بأحدث التقنيات المتاحة عالميًا، وربطها ببرنامج شامل لرقابة عمليات النظافة.

وأضاف ” الحازمي ” أن الورشة تهدف أيضًا إلى تنظيم وتنسيق أعمال الرقابة الميدانية لرصد كافة المواقع، وتسهيل عمل المقاول للوصول لأفضل مقاييس الأداء، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خطط مستقبلية وستتم متابعتها وتقيميها حتى يتم تقديم أفضل الخدمات بكافة أحياء المدينة المنورة.