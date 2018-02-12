شركة ” نوماك ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” نوماك ” لتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة، عن رغبتها في تشغيل موظفين، بفروع الشركة، بمدن مختلفة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

Payroll & Benefits Manager-

Coal and Ash Supervisor-

Fire Fighter-

HSE Engineer-

Mechanical Technician-

Store Keeper –

HSE Officer-

Planning & Performance Engineer-

IT Officer-

Local Operator-

CCR Operator-

Shift Charge Engineer-

Chemist-

Chief Chemist-

Electrical Technician-

HSE Engineer-

CCR Operator-

وناشدت الشركة المهتمين بالوظائف السالف ذكرها، التقديم عبر الموقع التالي:هنا