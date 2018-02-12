شركة ” نوماك ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة
أعلنت شركة ” نوماك ” لتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة، عن رغبتها في تشغيل موظفين، بفروع الشركة، بمدن مختلفة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
Payroll & Benefits Manager-
Coal and Ash Supervisor-
Fire Fighter-
HSE Engineer-
Mechanical Technician-
Store Keeper –
HSE Officer-
Planning & Performance Engineer-
IT Officer-
Local Operator-
CCR Operator-
Shift Charge Engineer-
Chemist-
Chief Chemist-
Electrical Technician-
HSE Engineer-
CCR Operator-
وناشدت الشركة المهتمين بالوظائف السالف ذكرها، التقديم عبر الموقع التالي:هنا
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