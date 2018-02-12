توقعات بإعادة توازن سوق النفط العالمي بنهاية 2018

عادل الحربي(صدى):

توقع منظمة ” أوبك ” ، في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، استعادة سوق النفط العالمي توازنه مع قرب نهاية العام الجاري 2018م، بالرغم من ظهور شركات النفط الكبرى مرة أخرى على ساحة التنقيب.

وأوضحت المنظمة أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.59 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 60 ألفًا عن توقعاتها السابقة، ليبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي 98.6 مليون برميل يوميًا.

وأضافت أن هذا التوازن يرجع إلى الزيادة في إمدادات الولايات المتحدة والمنتجين غير الأعضاء ما يعوض جزءً من جهود المنظمة وحلفائها الرامية لامتصاص الوفرة حاليًا.

كما أشارت إلى أن إجمالي إنتاج البلدان الأعضاء انخفض بنحو 8 آلاف برميل خلال يناير الماضي، إلى ما يزيد قليلًا عن 32.3 مليون برميل يوميًا.