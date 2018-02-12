التنمية العقارية يوضح موعد الإعلان عن البرنامج الخاص بالمتقاعدين

عادل الحربي (صدى):

أكد صندوق التنمية العقارية، أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الخاص بالمتقاعدين، ولمن شارف على التقاعد، في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك رداً على أحد المستفسرين، عبر موقع ” تويتر ” ، والذي قال: ” لو سمحت أنتم تقولون أنكم كل منتصف الشهر تنزلون دفعه راجعنا الصندوق قالو مانزل شي حنا مقدمين من عام ١٤٢٥ تمويل بناء ذاتي والحين حنا متقاعدين كيف وضعنا؟؟؟ “.