التنمية العقارية يوضح موعد الإعلان عن البرنامج الخاص بالمتقاعدين
أكد صندوق التنمية العقارية، أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الخاص بالمتقاعدين، ولمن شارف على التقاعد، في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك رداً على أحد المستفسرين، عبر موقع ” تويتر ” ، والذي قال: ” لو سمحت أنتم تقولون أنكم كل منتصف الشهر تنزلون دفعه راجعنا الصندوق قالو مانزل شي حنا مقدمين من عام ١٤٢٥ تمويل بناء ذاتي والحين حنا متقاعدين كيف وضعنا؟؟؟ “.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 30 دقيقة
وش هالقرض اللي ينتظره الواحد لين يتقاعد .. والمشكله الصندوق مدعوم بمليارات الريالات وين راحت ..