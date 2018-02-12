اللون الأخضر يسيطر على جلسة ” تداول “

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، عند 7426 نقطة مرتفعًا بنسبة 1.3% بزيادة 98 نقطة.

وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلبية الأسهم المتداولة، وسط تداولات بقيمة إجمالية بنحو 3.1 مليار ريال، يتقدمها سهما ” مصرف الراجحي ” و ” سابك ” بنحو 2% عند 72.60 ريال و 105.40 ريال على التوالي.

كما أغلق أسهم كلًا من ” موبايلي، دار الأركان، مصرف الإنماء، معادن، السعودي الفرنسي، وكيان السعودية ” ، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 2 و5 %، كما ارتفع سهم ” الاتحاد التجاري ” بنحو 5% عند 22.68 ريال، وصعد سهم ” بترورابغ ” بأكثر من 5 % عند 22.24 ريال.

وارتفع سهم ” الاتحاد التجاري ” بنحو 5 % عند 22.68 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها عن الربع الرابع 2017 إلى 19.3 مليون ريال وبنسبة 88 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وفي المقابل، أغلق سهم ” مجموعة صافولا ” على تراجع طفيف بأقل من 1 % عند 36.90 ريال عقب تحقيق الشركة خسائر بقيمة 37.5 مليون ريال خلال الربع الرابع 2017.