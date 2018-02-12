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غوارديولا: بروين يتسحق الكرة الذهبية

غوارديولا: بروين يتسحق الكرة الذهبية
طلال الغامدي(صدى):

أوضح بيب غوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، الطريقة التي تتيح لكيفن دي بروين الحصوب على الكرة الذهبية.

وقال ” غوارديولا ” ، إن لاعبه ” بروين ” منافسًا قويًا على اقتناص الكرة الذهبية، موضحًا أنه يستطيع الحصول عليها في حالة ارتفاع رصيده من الألقاب في الدوري الأنجليزي.

وأشار إلى أن ” كين ” يعلم أن المنافسة على الجائزة تستلزم الفوز بالألقاب وبالمزيد من الألقاب، خاصة لقب بعينه، مضيفًا: ” لكنه يقدم أداء يصعب التفوق عليه على المستوى الأوروبى حالياً ” .


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