10 أطعمة تساعد في المحافظة على صحة قلبك

متابعات(صدى):

يُعتبر القلب المحرك الأساسي، لكافة أعضاء الجسم؛ لذا يسعى الجميع للحفاظ على قلب سليم، لذا وفي هذا السياق، يُقدم موقع ” صدى ” بعض الأطعمة الهامة، التي ستسهم في المحافظة على صحة القلب.

– الشوفان: يحتوي على الألياف الفدائية، التي تخفض من الكوليسترول بالجسم.

– التوت الأزرق: يخفض التوت بأنواعه فرص الإصابة، بنوبات القلب.

– السلمون: يفيد الجسم؛ لاحتوائه على الأوميجا 3، التي تخفض من الإصابة بـأمراض القلب.

– الشوكلاتة: تخفض الشوكلاتة الداكنة، من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

– السبانخ: تحتوي الخضروات على الألياف، والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب.

– البطاطس: تفيد القلب؛ لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يخفض من ضغط الدم.

– الرمان: يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تقوي نسب تدفق الدم للقلب.

– الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة؛ لذا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

– الأفوكادو: يخفض نسبة الإصابة بأمراض القلب؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

– المكسرات: تحتوي على فيتامين E، الذي يفيد القلب ويخفض نسب الكوليسترول.