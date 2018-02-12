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10 أطعمة تساعد في المحافظة على صحة قلبك

10 أطعمة تساعد في المحافظة على صحة قلبك
متابعات(صدى):

يُعتبر القلب المحرك الأساسي، لكافة أعضاء الجسم؛ لذا يسعى الجميع للحفاظ على قلب سليم، لذا وفي هذا السياق، يُقدم موقع ” صدى ” بعض الأطعمة الهامة، التي ستسهم في المحافظة على صحة القلب.

– الشوفان: يحتوي على الألياف الفدائية، التي تخفض من الكوليسترول بالجسم.
– التوت الأزرق: يخفض التوت بأنواعه فرص الإصابة، بنوبات القلب.
– السلمون: يفيد الجسم؛ لاحتوائه على الأوميجا 3، التي تخفض من الإصابة بـأمراض القلب.
– الشوكلاتة: تخفض الشوكلاتة الداكنة، من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
– السبانخ: تحتوي الخضروات على الألياف، والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب.
– البطاطس: تفيد القلب؛ لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يخفض من ضغط الدم.
– الرمان: يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تقوي نسب تدفق الدم للقلب.
– الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة؛ لذا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.
– الأفوكادو: يخفض نسبة الإصابة بأمراض القلب؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم.
– المكسرات: تحتوي على فيتامين E، الذي يفيد القلب ويخفض نسب الكوليسترول.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يطمنكم
خاصة الشوكولاتة
شكرًا صدى

تميم

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