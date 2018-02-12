المزروعي: استمرار نشاط الرياح السطحية الجنوبية على جدة غدا

نايف السالم(صدى):

توقع الدكتور منصور بن عطية المزروعي، مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، استمرار نشاط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للغبار والأتربة، غداً الثلاثاء، على محافظة جدة.

وأشار إلى أن سرعتها قد تتجاوز 50 كم في الساعة، خلال فترة الظهيرة، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى ما دون الـ2 كيلو متر، لافتاً إلى أن الرية قد تنعدم على المناطق المفتوحة.

وأوضح ” المزروعي “، أن طقس الأربعاء سيكون معتدلاً على معظم أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى ظهور السحب المتوسطة والعادية على أجزاء متفرقة.