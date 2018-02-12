بالصور.. أخضر الجودو يتألق في الصراع الأوروبي

سعيد العجل(صدى):

حاز لاعب المنتخب السعودي للناشئين ونادي الاتحاد للجودو الدولي صالح اليوبي على ذهبية بطولة اوربا المفتوحه ( تالينا ) في أستونيا التي شارك فيها أكثر من (700 )لاعب ذكور وإناث يمثلون 64 دولة لعل أبرزها منتخبات روسيا ولاتونيا والسويد وسويسرا .

ونال اللاعب سعود المنيع ميداليتان فضيه وبرونزية حيث خاض التنافس بفئتي عمرية مختلفة وقدم الأخضر السعودي عطاء عالي في المنافسة .

وظفر اللاعب خالد الحربي بميدالية فضية فيما حقق عبدالرحمن الردادي و يزيد العنزي الميدلية البرونزية .

وعلى المستوى العام حل المتتخب السعودي في المركز السادس عشر بين الـ64 منتخباً خاض التنافس وكان لاعبي الأخضر حاضرين في المقارعة الأقوى وسرقوا الاعجاب .

وقدم الأبطال الإنجاز هدية لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ مؤكدين ان الذهب هدفهم في جميع المشاركات المقبلة الدولية والقارية.من جانبه قال رئيس بعثة المنتخب عضو مجلس الإدارة العميد محمد الرويلي أنه كان بالامكان تحقيق مكتسبات أفضل غير أن الحظ خذل لاعبيننا الذين أقتربوا من الذهب واثق انهم سيصعدون للمنصات في المنافسات المقبلة في ضل الاهتمام الذي يجدونه من المسئولين بقطاع الرياضة.