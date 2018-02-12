أفضل المطارات في العالم لتقديم الأطعمة الشهية

متابعات(صدى):

تشتهر المطارات غالبًا بعدم تقديم أطباق شهية وأطعمة جيدة تروق للمسافرين، لذلك يواجه الكثير من المسافرين صعوبة في إيجاد وجبات شهية بأسعار معقولة في أروقة المطارات.

ورغم ذلك هناك عدد من المطارات الدولية التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة الجيدة بأسعار معقولة.

وعند عمل استطلاع رأي استقرت آلاف الآراء الخاصة بأكثر المطارات ازدحامًا في العالم خارج أمريكا، وجمع قائمة بأفضل المطارات الدولية في تقديم الأطعمة.

– مطار هيثرو

هو ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، استقبل أكثر من 75 مليون مسافر عام 2016، ويفتخر بكونه يقدم أطعمة ذات جودة عالية جدًا بفضل الطهاة المشهورين به مثل غوردون رامزي، وينعكس ذلك على أسعار الطعام المرتفعة التي جعلته يتراجع إلى المركز العاشر.

يُنصح بتجربة مطعم ” Gordon Ramsey’s Plane Food” الذي يقدم أطباق أوروبية وإنجليزية وأطعمة نباتية.

– مطار ميونيخ

لا يأتي مطار ميونيخ في ألمانيا في المركز التاسع بسبب أسعار الطعام المنخفضة، فهو ثاني أغلى المطارات في القائمة، إلا أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة عالية الجودة.

– مطار أدولفو سواريز مدريد باراخاس الدولي

يقدم هذا المطار الأطعمة والمقبلات الإسبانية، لكنه يفتقد ميزة تنوع الأطعمة، و يأتي في المركز الثامن ويُنصح بتجربة مطعم ” Vinea ” الذي يقدم أطباق إسبانية من منطقة البحر الأبيض المتوسط.

– مطار كينجسفورد سميث

حاز هذا المطار في مدينة سيدني الأسترالية على المركز السابع، ويشتهر بعدد من المطاعم التي تقدم أطباق متنوعة من الطعام التايلاندي الذي يقدمه مطعم ” Taste of Thai ” والأطباق المكسيكية التي يقدمها ” Mad Mex” وحتى الطعام الأسترالي الذي يقدمه مطعم ” Ibis Kitchen “.

ورغم أن أسعار الطعام ليست جيدة بالدرجة الكافية في هذا المطار، إلا أن له مذاق جيد، وينُصح بتجربة وجبات مطعم ” Chur Burger ” الذي يقدم أطعمة أمريكية وأسترالية.

– مطار غاتويك

على الرغم من أن مطار هيثرو في المملكة المتحدة يتفوق على غاتويك من حيث جودة الطعام، إلا أن انخفاض أسعار الأطعمة المقدمة في غاتويك تجعله يحوز على المركز السادس في هذه القائمة.

وينصح بتجربة الطعام في ” Comptoir Libanais ” الذي يقدم أطباق لبنانية وأطعمة من الشرق الأوسط ومن منطقة البحر الأبيض المتوسط.

5- مطار شيفول أمستردام

هو أول مطار في القائمة من خارج آسيا، يقع في هولندا ويتميز بالتنوع في الطعام والأسعار مما يناسب فئات متعددة من المسافرين، يُنصح بالذهاب إلى مطعم ” Bowery ” الذي يقدم أطباق هولندية وآسيوية وأوروبية.

4- مطار شانغي

يأتي في المركز الرابع ويتميز مطار شانغي في سنغافورة بتقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة المحلية مثل السلطعون بالزبدة، وينصح بالذهاب إلى مطعم ” Imperial Treasure Cantonese Cuisine ” الذي يقدم أطباق صينية وآسيوية

5- مطار هونج كونج الدولي

هو ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، يقدم مجموعة من الأطباق الشهية، وتتواجد به مطاعم تتمتع بشعبية كبيرة مثل ” Caviar House & Prunier ” و ” Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao “.

كما ينصح بتجربة الطعام في مطعم ” Saboten” الذي يقدم أطباق يابانية وآسيوية.

6- مطار تايوان الدولي

يقع في مدينة تايبيه في تايوان، ويأتي في المركز الثاني بما يقدمه من تشكيلة من الأطباق التايوانية المحلية سريعة التحضير مثل شاي الفقاعات والشعيرية (النودلز) المصنوعة يدويًا، ويعد مطعم ” Chun Shui Tang ” من الأماكن التي يُنصح بالذهاب إليها.

مطار ناريتا الدولي

حاز مطار ناريتا في مدينة طوكيو اليابانية على المركز الأول، ويشتهر بتقديمه مجموعة مذهلة من الطعام الياباني بجودة عالية وأسعار متوسطة، مثل السوشي والياكيتوري و التونكاتسو والأودون، وينصح بالذهاب إلى مطعم ” Sushiden”.