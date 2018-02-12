الجيش اليمني يسترد مواقع استراتيجية جنوب تعز

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بالتعاون مع التحالف العربي، اليوم الاثنين، من استرداد عددًا من المواقع الاستراتيجية في جبهة الشقب جنوب مدينة تعز، عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وصرح مصدر عسكري أن قوات الجيش الشرعي في القطاع السادس للواء ٢٢ جبهة الشقب شنت هجومًا على مواقع مليشيا الحوثي وسيطروا على مدرسة ومستوصف الشرف بالكريفة وتبة العصيد وبقية محيط الكريفة والشرف والمجمع وقرية الفراوش، مشيرًا إلى أن الزحف مستمر باتجاه قرية حفر.

وأوضح المصدر أن الطيران شن ثلاثة غارات جوية واستهدف مواقع المليشيات في تبة الصالحين وسقاية المدهون, كما تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه عزلة العدنة باتجاه تباب المقرمي والجعشة شرق تعز.