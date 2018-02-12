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دولة تمنع جميع فعاليات عيد الحب باعتباره ظاهرة غير إسلامية

دولة تمنع جميع فعاليات عيد الحب باعتباره ظاهرة غير إسلامية
إسلام آباد(صدى):

أعلنت السلطات الباكستانية ، تحذيراً بوسائل الإعلام المرئي والمسموع ، تمنع فيه تغطية فعاليات عيد الحب ، ، وذلك للسنة الثانية على التوالي إثر حكم قضائي يعتبر هذه المناسبة غير إسلامية.

وأطلقت هيئة تنظيم الإعلام الإلكترونية الباكستانية، تحذيراً لمحطات التلفزيون والإذاعة من تغطية عيد الحب، مشيرة إلى أنه ”
وأكدت وسائل الإعلام الباكستانية ، أنه لا يجوز عقد أي فعاليات على المستوى الرسمي أو في أي مكان عام .

وكانت أصدرت محكمة إسلام أباد العليا هذا الحظر، العام الماضي، بعد عريضة تقدم بها أحد المواطنين، قال فيها إن عطلة عيد الحب هي ” استيراد ثقافي ” من الغرب و ضد تعاليم الإسلام .

 


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