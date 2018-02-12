فيديو لـ ” داعش ” يفضح جماعة ” الإخوان ” ويكذبها

القاهرة(صدى):

كشف فيديو أصدره تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة سيناء في مصر، أمس الأحد، عن ارتباط تنظيم ” جماعة الإخوان ” في مصر بداعش الإرهابية في سيناء، مبينًا كذب الجماعة وفضح مزاعمهم.

حيث أعلنت داعش الإرهابية، في إصدارًا مصورًا لها باسم ” حماة الشريعة ” ، أن عمر ابراهيم الديب، نجل القيادي بجماعة الإخوان، هو أحد جنود التنظيم في سيناء، وشارك معهم لفترة من الزمن، وبعدها تم إرساله إلى القاهرة لتشكيل خلية إرهابية، فيما تم قتله بعد ذلك، في مواجهات مع قوات الأمن.

حيث كشفت هذه الواقعة، وسائل الاحتيال والكذب التي لجأت إليها الجماعة وقادتها، للتشهير بالشرطة والجيش المصري، واتهامهم بتصفية الأبرياء، من أجل إثارة الرأي العام ضدهم.

يذكر أنه قد أكد تنظيم داعش الإرهابي، وقيادته وأعضاؤه، إن عمر ابراهيم الديب، نجل القيادي في الجماعة، لقي مصرعه في مواجهة مع الأمن، بمنطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، وذلك بعد اختفائه قسريًا على يد الشرطة المصرية، في سبتمبر من العام الماضي.