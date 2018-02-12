النقل العام تنجز استعدادها الميداني لخدمة النقل الترددي إلى الجنادرية32

نايف السالم(صدى):

أنجزت هيئة النقل العام، اليوم الإثنين، استعدادها الميداني لإطلاق خدمة النقل العام الترددي إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادية32 ” للعوائل بمدينة الرياض.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، مجموعة من الصور توضح جانب من الاستعداد لانطلاق حافلات سابتكو المقدمة للخدمة عبر محطة نادي الرياض.

وجدير بالذكر، إنه أطلقت الهيئة، الأسبوع الماضي، مسارين للنقل الترددي بالحافلات بالتزامن مع مهرجان الجنادرية32، وذلك لخدمة العوائل في الرياض، لافتةً إلى أن الخدمة من غرناطة مول ومن نادي الرياض وإليهما من الجنادرية.