لؤي السبيعي رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد الأسيوي والجابر عضوا بالخطأ

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لؤي السبيعي، رئيسًا لـ لجنة المسابقات، في الاتحاد حتى 2019.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن تعيين السبيعي، جاء بناءً على التشريح المقدم من الاتحاد نفسه؛ في إطار دعمه للكفاءات في المنظومات الدولية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل بن محمد عزت التهنئة لـ السبيعي، على تعيينه في الاتحاد الأسيوي، مؤكدًا على أن مسيرته الناجحة تستهم في تعزيز نجاحه.

ويجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السعودي أعلن منذ لحظات تولي سامي الجابر منصب عضوًا في الاتحاد الأسيوي، إلا أنه بعد لحظات تم حذف التغريدة، واسبدالها بخبر تعيين ” السبيعي ” رئيسًا للجنة.