التجارة: ضبط 3 مليون منتجا مخالفا خلال شهر يناير

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن ضبطيات شهر يناير الماضي، والتي وصلت إلى 3 مليون منتج مخالف.

وقالت الوزارة، إنه تم ضبط 2.75 مليون منتج كهربائي مقلد، و17 طن عسل مجهول المصدر، و26 ألف علبة فكس مغشوشة، بالإضافة إلى 44 ألف مستحضر تجميلي مقلد، و20 ألف شيك موقع على بياض، و42 ألف مستحضر تجميلي مخالف يروج في الاسنتجرام.

وأوضحت الوزارة، انها قامت بـ5890 زيارة تفتيشية لمحطات الوقود، و1164 زيارة تفتيشية لمحلات الغاز.

كما أشارت إلى أن عدد البلاغات وصل إلى 69 ألف بلاغا، وأصدرت 3 آلاف مخالفات فورية، و105 قضية غش أحيلت إلى النيابة العامة.