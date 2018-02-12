10 تغيرات تحدث لك بعد سن الـ 50

متابعات(صدى):

أوضحت أخصائية في الطب النفسي ، أن المرأة تمر بتغيرات جسمانية ونفسية على مدار مراحل حياتها المختلفة، وتمثل بداية مرحلة الشيخوخة عند سن الخمسين قلقاً كبيراً لكثير من النساء بسبب التغيرات في صحتهن.

لذا نقدم لك أهم 10 معلومات عن صحتك في هذه الفترة العمرية.

تناول الكحوليات

يتسبب في أضرار كبيرة للجسم، لاسيما للنساء بعد سن اليأس، فالإفراط في تناول الكحوليات يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، وحدوث مشاكل في الرؤية، فضلاً عن أمراض اللثة.

حالة بشرتك وجلدك

بعمر الـ50 سيصبح جلدك رقيقاً للغاية وغير جذاب بسبب نقص هرمون الإستروجين في الجسم بفضل عملية الشيخوخة، ويمكنك إبطاء تأثير ذلك بعمليات شد الوجه، إذ كنت تشعرين بالاستياء.

النسيان (مشاكل في الذاكرة)

لا تقلقي أو تنزعجي إذا وجدتِ نفسك تنسين سبب مجيئك لهذه الغرفة أو لماذا فتحت الثلاجة، فهذا أمر طبيعي للغاية بسبب انخفاض وتيرة عمل ذاكرة المدى القصير بسبب التقدم في العمر.

الشعر

ستشعرين بسوء حالة شعر الرأس، ولكن عليك الانتباه أكثر بظهور الشعر الصغير على ذقنك، ويمكنك التخلص منه بزيارة طبيب التجميل الخاص بك أو بنفسك باستخدام المِلْقط وغيرها من طرق نزع الشعر.

انخفاض قدرتك السمعية

سيسوء السمع أكثر، وستحتاجين التواجد في مكان هادئ نوعًا لسماع أحدهم، إذ إن الضجيج لن يجعلك تسمعين.

التغيرات الجنسية

قد تشعرين ببعض التغيرات الفسيولوجية لانخفاض مستويات هرمون الإستروجين إلى هرمون التستوستيرون في الجسم.

مجلات المشاهير

تحب جميع النساء تقريباً مجلات المشاهير الفنية، إذ يتابعن أسرار الممثلين والمطربين، ولكن بعد الـ50 سوف تلاحظين ظهور جيل جديد من الفنانين لن تتمكني من التعرف عليهم، ولا تقلقي هذا أمر طبيعي، لأن كل يوم يظهر على الساحة نجم جديد.

الوزن

تزداد النساء وزنًا في كثير من الأحيان بسبب انقطاع الطمث. وعندما يبلغن الـ50 ، يصبح من الصعب عليهن خسارة الكيلوغرامات الزائدة؛ لذا عليكِ المواظبة على تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية.

نظرة مختلفة للحياة

في الصغر كنت تشتكين من بعض الأشياء على الرغم من عدم أهميتها، ولكن مع التقدم في السن، سوف تتوقفين عن الاكتراث بهذه الأشياء الصغيرة بجانب تقدير كل يوم جميل تعيشينه.

عدم الاكتراث بآراء الآخرين

يشعر معظمنا بالخجل من هواياتنا وعاداتنا الغريبة، إلا أنه في هذه السن لن تكترثي إلى ما يقوله الآخرون. وإذا كنتِ واجهت صعوبات في حياتك مثل الأمراض المزمنة، ستكونين أكثر ثقة في نفسك.