تعليم الأفلاج يحتل المركز الثاني على المملكة في العمل التطوعي

علي القحطاني(صدى):

نجحت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، في اقتناص المركز الثاني على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في العمل التطوعي.

وفي هذا السياق وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، الشكر إلى إدارة تعليم الإفلاج؛ نظرًا للجهد المتميز الذي تبذله في تفعيل إنجاز برنامج العمل التطوعي في الميدان التربوي، والحصول على المركز الثاني في فئة “عدد الفِرَق التطوعية” للعام 1438هـ.

من جهته ثمّن وكيل وزارة التعليم ” بنين ” الدكتور نياف الجابري، في خطاب تلقاه مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد، شكر فيه تعليم الأفلاج لتميزه في مشروع التطوع الميدان التربوي.

وكان قسم النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج قد شارك بعدد من الفِرَق التطوعية في الكثير من البرامج التربوية والتوعوية وغيرها.