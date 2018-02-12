%10 زيادة في أعداد المسلمين حول العام خلال 100 عام

عواصم عالمية(صدى):

ارتفعت النسبة المئوية لأتباع الإسلام حول العالم أجمع في مئة عام بين 1910 و2010م، بنسبة 9.9%، وفقًا لإحصائيات أتباع أكبر الديانات خلال مئة عام.

وجاءت النسبة بوجود ارتفاع ملحوظ في مرتادي الإسلام الذين سجلوا عام 2010 نسبة 22.5% مقارنة بـ12.6% في عام 1910م.

بينما انخفضت نسبة مرتادي الديانة المسيحية بشكل كبير، حيث شكلت في عام 2010 نسبة 32.8%، مقارنة بـ34.8% عام 1910م.