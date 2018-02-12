رئيس جمعية الطيران بدول الخليج يعلن استقالته

علي القحطاني (صدى):

قام رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأمير فهد بن مشعل بن سعود بتقديم استقالته، اليوم الاثنين، من منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطيران ومن عضوية مجلس الإدارة في النادي.

وأعلن الأمير فهد بن مشعل عن استقالته في ظهيرة اليوم الاثنين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، قائلًا: ” تقدمت باستقالتي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي ومن عضوية مجلس الادارة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. ”